Минобороны предложило повысить предельные зарплаты главам предприятий

Минобороны выступило за повышение предельных зарплат руководителям подведомственных ФГУП

Минобороны выступило за повышение предельных зарплат главам подведомственных предприятий — сейчас она может превышать средний заработок рядовых сотрудников максимум в пять раз, но этот коэффициент ведомство предлагает повысить до восьми. Соответствующий проект приказа министра обороны опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Документ предполагает рост предельных зарплат не только для руководителей предприятий (директоров, гендиректоров, начальников), но и для их заместителей и главных бухгалтеров федеральных государственных унитарных и казенных предприятий (ФГУП и ФКП), подведомственных Минобороны. Текущие нормы установлены приказом министра обороны №626 от 2018 года — его предлагается отменить.

Авторы проекта объясняют необходимость нового приказа тем, что действующие правила устарели «и не позволяют устанавливать заработную плату руководителям предприятий в зависимости от сложности выполняемых предприятием работ». Из-за этого высококвалифицированные специалисты менее охотно идут на руководящие должности.

Согласно приложению к действующему приказу, сейчас главы подведомственных Минобороны ФГУП могут получать от 8,5 до 12,75 МРОТ при соблюдении упомянутого ограничения по соотношению зарплат. Они также имеют право на ежеквартальное вознаграждение максимум в пять должностных окладов.

В ведении Министерства обороны находятся разные государственные учреждения и государственные унитарные предприятия, в том числе образовательные организации, включая кадетские училища, школы, детские сады, а также дома офицеров, военные комиссариаты, дома отдыха и санатории, медицинские организации, музеи и другие.

В декабре член комитета Годсумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев назвал среди наиболее востребованных профессий по итогам года рабочие и инженерные специальности на оборонных предприятиях.

