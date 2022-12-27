Во Франции раскритиковали выступление Зеленского перед Конгрессом США

Экс-депутат ЕП Филиппо заявил, что Зеленский выступал перед «фантомным» Конгрессом США

Бывший депутат Европарламента (ЕП) Флориан Филиппо раскритиковал выступление президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне назвал Конгресс США «фантомным». Такое мнение он высказал на своем YouTube-канале.

Филиппо заявил, что нынешний Конгресс уже не имеет ничего общего с американской политической действительностью. При этом он обратил внимание на то, что не все конгрессмены были рады выступлению украинского лидера, а присутствовали на нем только 82 из 213 представителей Республиканской партии в Палате представителей.