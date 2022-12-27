Опубликована карта боевых действий на Украине на 27 декабря

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 27 декабря

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине по состоянию на вторник, 27 декабря. Видео опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за минувшие сутки: передвижение сторон, места боестолкновений, зоны обстрелов, а также области, в которых была уничтожена техника противника.

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

Как сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на донецком направлении российские войска провели успешное наступление, в ходе которого подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) было нанесено поражение. Одновременно с этим на краснолиманском направление российская артиллерия ударила по скоплению живой силы противника и уничтожила более 40 солдат ВСУ.

Отдельно Конашенков добавил, что российские артиллеристы уничтожили систему М777 производства США, из которой ВСУ велся обстрел жилых кварталов Донецка. Кроме того, военные России уничтожили установку реактивной системы залпового огня «Ураган» и две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град».

По обновленной информации Минобороны, по состоянию на 27 декабря с начала проведения специальной военной операции российской армией были уничтожены: 352 самолета, 192 вертолета, 2734 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7267 танков и других боевых бронированных машин, 947 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3729 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7779 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.