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15:20, 27 декабря 2022Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине на 27 декабря

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 27 декабря

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине по состоянию на вторник, 27 декабря. Видео опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за минувшие сутки: передвижение сторон, места боестолкновений, зоны обстрелов, а также области, в которых была уничтожена техника противника.

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

Как сообщил журналистам официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на донецком направлении российские войска провели успешное наступление, в ходе которого подразделениям 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) было нанесено поражение. Одновременно с этим на краснолиманском направление российская артиллерия ударила по скоплению живой силы противника и уничтожила более 40 солдат ВСУ.

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Отдельно Конашенков добавил, что российские артиллеристы уничтожили систему М777 производства США, из которой ВСУ велся обстрел жилых кварталов Донецка. Кроме того, военные России уничтожили установку реактивной системы залпового огня «Ураган» и две боевые машины реактивной системы залпового огня «Град».

По обновленной информации Минобороны, по состоянию на 27 декабря с начала проведения специальной военной операции российской армией были уничтожены: 352 самолета, 192 вертолета, 2734 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7267 танков и других боевых бронированных машин, 947 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3729 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7779 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

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Марк Леонов
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