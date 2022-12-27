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12:14, 27 декабря 2022Силовые структуры

Собиравшихся взорвать военкомат мужчин ликвидировали на окраине Нальчика

В Нальчике силовики ликвидировали двоих мужчин, собиравшихся взорвать военкомат в Чегеме

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На окраине Нальчика силовики ликвидировали двоих ранее судимых мужчин, собиравшихся взорвать военкомат в Чегеме в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Спецслужбы узнали, что двое жителей республики, ранее отбывавшие наказания за кражи, грабежи, наркотики, угрозы убийством и причинение тяжкого вреда здоровья, готовят теракт. Рано утром 27 декабря оперативники и спецназ окружили логово подельников в лесу под Нальчиком, однако те отказались сдаться и открыли огонь. В результате они были уничтожены.

У них в убежище правоохранители нашли автомат Калашникова, пистолет Макарова, самодельное взрывное устройство (СВУ) мощностью в два килограмма в тротиловом эквиваленте, начиненное гвоздями. К нему был подключен мобильник для дистанционного подрыва.

Также у фигурантов нашли 50 тысяч рублей и пять сотовых телефонов.

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Елизавета Новикова
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