Российский командир рассказал о ведении боев в окопах времен Второй мировой

В ЗВО рассказали, что военные РФ под Харьковом ведут бои в окопах времен Второй мировой

Российские военнослужащие в Харьковской области ведут боевые действия в окопах, вырытых еще во времена Второй мировой войны. Об этом рассказал командир одного из подразделений Западного военного округа (ЗВО) с позывным Князь, чьи слова приводит РИА Новости.

«Ещё деды наши в них воевали. Почистили, привели в порядок, сделали бойницы, ну и сейчас, как говорится, повторяем их подвиг», — рассказал военнослужащий.

По его словам, окопы заросли и были завалены, солдатам пришлось их восстанавливать и добавлять необходимые элементы для ведения боевых действий в современных условиях.

Кроме того, Князь вспомнил о подвиге своего деда, который погиб во время Второй мировой войны.