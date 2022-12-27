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14:36, 27 декабря 2022Россия

Российский командир рассказал о ведении боев в окопах времен Второй мировой

В ЗВО рассказали, что военные РФ под Харьковом ведут бои в окопах времен Второй мировой

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военнослужащие в Харьковской области ведут боевые действия в окопах, вырытых еще во времена Второй мировой войны. Об этом рассказал командир одного из подразделений Западного военного округа (ЗВО) с позывным Князь, чьи слова приводит РИА Новости.

«Ещё деды наши в них воевали. Почистили, привели в порядок, сделали бойницы, ну и сейчас, как говорится, повторяем их подвиг», — рассказал военнослужащий.

По его словам, окопы заросли и были завалены, солдатам пришлось их восстанавливать и добавлять необходимые элементы для ведения боевых действий в современных условиях.

Кроме того, Князь вспомнил о подвиге своего деда, который погиб во время Второй мировой войны.

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Никита Абрамов
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