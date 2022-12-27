В Кремле оценили заявление секретаря Совбеза Армении о Союзном государстве

Песков назвал провокационным заявление секретаря Совбеза Армении о присоединении к СГ

Утверждения секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна о давлении, которое якобы оказывается на республику для ее присоединения к Союзному государству (СГ) России и Белоруссии, являются провокационными. С такой оценкой выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает портал News.am.

Он сообщил, что подобные заявления не соответствуют действительности. «Никто из российских чиновников это не говорил и ни через кого не доводил до армянской стороны», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Григорян заявлял, что российская сторона вынуждает Армению присоединиться к СГ. Кроме того, он обвинял РФ в давлении в вопросе предоставления Азербайджану коридора через армянскую территорию.