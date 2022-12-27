Россиянам напомнили о возможности получить подарки от государства на Новый год

Юрист Спиридонова: граждане могут подать заявление для подарка на Новый год от властей

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала, что во многих регионах жители могут получить подарки от государства на Новый год. Об этом она сообщила агентству «Прайм».

Юрист пояснила, что подарки могут быть разными, например, власти могут раздавать продукты, сладости или детские игрушки. Однако, подчеркнула она, для того, чтобы их получить, необходимо соответствовать определенным критериям, которые варьируются в зависимости от региона. По словам Спиридоновой, обычно учитывается возраст, количество детей в семье, статус малоимущей и/или многодетной семьи, а также инвалидность ребенка.

В этом году новогодние подарки полагаются еще и детям беженцев, военнослужащих и мобилизованных участников спецоперации на Украине, добавила специалист. «Уточнить, выдают ли в вашем городе новогодние подарки, и кто может претендовать на них, можно непосредственно в органе социальной защиты населения или на сайте местной администрации», — порекомендовала она.

Ранее сообщалось, что россияне сократили расходы на подготовку к Новому году на 17 процентов, потратив на нее 1,8 миллиарда рублей. Уточнялось, что затраты на покупку елок и елочных игрушек снизились на треть.