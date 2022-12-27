Кремль отреагировал на подаренные Путиным лидерам стран СНГ «кольца власти»

Песков: подаренные лидерам стран СНГ перстни являются просто новогодними сувенирами

Перстни, подаренные российским президентом Владимиром Путиным лидерам стран СНГ, являются не более чем новогодними сувенирами. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Не нужно на перстнях акцентироваться, это просто такой новогодний сувенир, ничего там особенного нет», — сказал он.

Представитель Кремля таким образом отреагировал на появившиеся в сети шутки, в которых пользователи сравнивали подарки с девятью кольцами власти Саурона из «Властелина колец» Джона Толкина.

Путин в честь Нового года подарил коллегам восемь колец. Девятое кольцо предназначалось самому российскому президенту. Кольца, вероятно, изготовлены из белого и желтого золота. На каждом размещена символика СНГ и поздравление «С Новым годом 2023». Также на них выгравировано слово «Россия».

Telegram-канал «Пул Первого» опубликовал фотографию президента Белоруссии Александра Лукашенко. На фото крупным планом была показана рука белорусского лидера, на которой виднелся перстень. Пользователи сети обратили внимание, что Лукашенко поспешил сразу надеть кольцо — вероятно, чтобы сделаться невидимым, как герои произведения Толкина, пошутили они.