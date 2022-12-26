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23:27, 26 декабря 2022Бывший СССР

Лидерам стран СНГ подарили в честь Нового года символические перстни

Лидерам стран СНГ подарили в честь Нового года перстни с символикой Содружества

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Президентам стран СНГ подарили в честь Нового года на неформальном саммите в Санкт-Петербурге перстни с символикой Содружества. Об этом пишет Telegram-канал «Пул Первого».

«9 клубных колец подготовили специально к неформальной встрече лидеров СНГ. На них — поздравления к Новому году», — сказано в сообщении.

Изначально ресурс опубликовал фотографию президента Белоруссии Александра Лукашенко. На изображении крупным планом показана рука белорусского лидера, на которой виднеется перстень. «Раньше такого не наблюдали. Постараемся выяснить», — говорится в публикации.

Ранее президент России Владимир Путин признал, что лидеры стран СНГ расходятся во мнении по некоторым вопросам. Однако, подчеркнул он, несмотря на это сотрудничество продолжается.

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Варвара Кузьмина
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