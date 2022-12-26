Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:22, 26 декабря 2022Россия

Путин признал разногласия между странами СНГ

Владимир Путин: страны СНГ продолжают сотрудничество, несмотря на возникающие разногласия

Фото: Russian Presidential Press Office / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Руководство стран СНГ расходится во мнении по некоторым вопросам, однако несмотря на это сотрудничество продолжается. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит «Интерфакс».

«Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами-участниками содружества также возникают разногласия. Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать, и даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами, вместе, сообща оказывая друг другу товарищескую помощь и посредническое содействие», — признал он в ходе выступления на неформальном саммите СНГ.

Президент поблагодарил лидеров стран Содружества за то, что они поддержали инициативу России и приехали на неформальную встречу. Он также отметил, что подобные мероприятия обычно проходят очень результативно.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербург вылетел президент Белоруссии Александр Лукашенко. Отмечалось, что в рамках этого визита он примет участие в неформальном саммите глав стран СНГ.

26 декабря в ходе встречи Лукашенко заявил, что 2023 год будет самым удачным и счастливым. «Не переживайте, будет нормально», — поделился своим прогнозом он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Полина Матюхина
Обсудить
Последние новости
Немецкого разведчика заподозрили в передаче России данных об Украине
Названа предположительная стоимость ремонта «Северных потоков»
Кинокритики выбрали лучшие российские сериалы года
Южную Корею и КНДР сравнили с двумя баранами из-за напряженности
Россиянам объяснили повышение стоимости жилья
Нетаньяху вступился за ЛГБТ перед сопартийцами
В Думе рассказали о влиянии поправок в Налоговый кодекс на работающих удаленно
Обнаружен механизм переключения пола у людей
Опоздавшие на рейс россияне описали очереди в Шереметьеве фразой «просто ад»
Путин признал разногласия между странами СНГ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.