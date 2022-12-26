Путин признал разногласия между странами СНГ

Владимир Путин: страны СНГ продолжают сотрудничество, несмотря на возникающие разногласия

Руководство стран СНГ расходится во мнении по некоторым вопросам, однако несмотря на это сотрудничество продолжается. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит «Интерфакс».

«Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами-участниками содружества также возникают разногласия. Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать, и даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами, вместе, сообща оказывая друг другу товарищескую помощь и посредническое содействие», — признал он в ходе выступления на неформальном саммите СНГ.

Президент поблагодарил лидеров стран Содружества за то, что они поддержали инициативу России и приехали на неформальную встречу. Он также отметил, что подобные мероприятия обычно проходят очень результативно.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербург вылетел президент Белоруссии Александр Лукашенко. Отмечалось, что в рамках этого визита он примет участие в неформальном саммите глав стран СНГ.

26 декабря в ходе встречи Лукашенко заявил, что 2023 год будет самым удачным и счастливым. «Не переживайте, будет нормально», — поделился своим прогнозом он.