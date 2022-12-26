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15:57, 26 декабря 2022Бывший СССР

Лукашенко предрек счастливый 2023 год

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что 2023 год будет самым счастливым и удачным

Фото: Iranian Presidency / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек, что 2023 год будет самым счастливым и удачным. Его слова передает БЕЛТА.

«Самым счастливым, самым удачным. Не переживайте, будет нормально», — заявил белорусский глава по прибытии на неформальную встречу лидеров Содружества Независимых Государств (СНГ), отвечая на вопрос, каким будет наступающий год.

Ранее сообщалось, что Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию. В ходе поездки глава республики посетил Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, где ознакомился с работой центра, системой отбора и подготовки космонавтов, а также обсудил перспективы сотрудничества России и Белоруссии в космической сфере.

Также стало известно, что во время визита в центр подготовки Лукашенко подарил гендиректору «Роскосмоса» Юрию Борисову свежеиспеченный хлеб и сало. Белорусский лидер подчеркнул, что это любимое сало министра обороны России Сергея Шойгу.

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Кристина Есикова
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