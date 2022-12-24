Лукашенко подарил гендиректору «Роскосмоса» хлеб и любимое сало Шойгу

Лукашенко подарил Борисову хлеб и любимое сало главы Минобороны России Шойгу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в центр подготовки космонавтов им. Ю. Гагарина подарил гендиректору «Роскосмоса» Юрию Борисову свежеиспеченный хлеб и сало. Об этом пишет РИА Новости.

Белорусский лидер подчеркнул, что это любимое сало министра обороны России Сергея Шойгу.

По словам Лукашенко, после возвращения из заграничной командировки делегации понравился хлеб, который им подарили, однако специалисты запретили его есть из-за большого количества вкусовых добавок. После этого он предложил производителям республики сделать что-то похожее.

«Семь предприятий сделали тебе. Это утром сегодня испекли», — заявил Лукашенко, вручая выпечку.

24 декабря Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Он навестил в подмосковном Звездном городке белорусских девушек, готовящихся к полету в космос.