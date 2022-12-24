Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:01, 24 декабря 2022Бывший СССР

Лукашенко подарил гендиректору «Роскосмоса» хлеб и любимое сало Шойгу

Лукашенко подарил Борисову хлеб и любимое сало главы Минобороны России Шойгу
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Павел Бедняков / РИА новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в центр подготовки космонавтов им. Ю. Гагарина подарил гендиректору «Роскосмоса» Юрию Борисову свежеиспеченный хлеб и сало. Об этом пишет РИА Новости.

Белорусский лидер подчеркнул, что это любимое сало министра обороны России Сергея Шойгу.

По словам Лукашенко, после возвращения из заграничной командировки делегации понравился хлеб, который им подарили, однако специалисты запретили его есть из-за большого количества вкусовых добавок. После этого он предложил производителям республики сделать что-то похожее.

«Семь предприятий сделали тебе. Это утром сегодня испекли», — заявил Лукашенко, вручая выпечку.

24 декабря Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Он навестил в подмосковном Звездном городке белорусских девушек, готовящихся к полету в космос.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Стало известно о состоянии попавшего под обстрел в Донецке Рогозина
Лукашенко подарил гендиректору «Роскосмоса» хлеб и любимое сало Шойгу
Названы основные причины эмоционального выгорания на работе
Минобороны заявило об уничтожении 40 бойцов ВСУ на краснолиманском направлении
Перевернувшийся грузовик в Москве попал на видео
Минобороны сообщило об уничтожении группы иностранных наемников в ДНР
Российские военные сбили Ми-8 и перехватили 15 беспилотников ВСУ
Минобороны заявило о поражении пункта управления ВСУ в Запорожской области
В США оценили возможные последствия внезапной смерти Байдена
Мужчина поддался на уговоры приятеля и выиграл 35 миллионов рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.