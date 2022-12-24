Лукашенко посетил готовящихся к полету в космос белорусских девушек

Александр Лукашенко навестил в Звездном городке кандидаток на полет в космос от Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко навестил в подмосковном Звездном городке белорусских девушек, готовящихся к полету в космос. Об этом в субботу, 24 декабря, сообщает информационное агентство БЕЛТА.

По данным издания, в ходе визита Лукашенко пообщается с претендентками на полет в космос от Белоруссии в Научно-исследовательском испытательном центре имени Ю.А. Гагарина. Здесь будущие космонавты проходят подготовку. Ожидается, что 28 декабря медицинская комиссия выдаст необходимые рекомендации. После этого белорусской стороной будут определены приоритетные кандидатки на полет в космос.

В ходе беседы глава Белоруссии пообщается с будущими космонавтами и ознакомится с системой отбора и работой центра подготовки.

Ранее 24 декабря сообщалось, что Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию.