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11:33, 24 декабря 2022Бывший СССР

Александр Лукашенко вылетел в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию

Фото: Vahram Baghdasaryan / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщает информационное агентство БелТА.

В ходе визита Лукашенко посетит Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, где ознакомится с работой центра, системой отбора и подготовки космонавтов. Также будут обсуждаться перспективы сотрудничества России и Белоруссии в космической сфере. В данный момент в центре проходят отбор кандидаты на полет в космос от Белоруссии.

Кроме того, белорусский лидер примет участие в неформальной встрече глав стран-участников СНГ, которая пройдет в Санкт-Петербурге 26-27 декабря. На ней будут подведены итоги уходящего года и обсуждены планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для Содружества сферах.

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Никита Савин
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