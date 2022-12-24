Александр Лукашенко вылетел в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию. Об этом сообщает информационное агентство БелТА.

В ходе визита Лукашенко посетит Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, где ознакомится с работой центра, системой отбора и подготовки космонавтов. Также будут обсуждаться перспективы сотрудничества России и Белоруссии в космической сфере. В данный момент в центре проходят отбор кандидаты на полет в космос от Белоруссии.

Кроме того, белорусский лидер примет участие в неформальной встрече глав стран-участников СНГ, которая пройдет в Санкт-Петербурге 26-27 декабря. На ней будут подведены итоги уходящего года и обсуждены планы по дальнейшему взаимодействию в наиболее актуальных для Содружества сферах.