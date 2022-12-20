Цену на российский газ для Белоруссии впервые зафиксируют на три года

Белорусский премьер заявил, что цену на газ из России впервые зафиксируют на три года

Цену на российский газ для Белоруссии впервые зафиксируют на срок в три года, сообщил премьер-министр страны Роман Головченко. Его заявление цитирует Sputnik.

Решение принято для того, «чтобы была стабильность и мы могли в своих макроэкономических прогнозах исходить из конкретных цифр», пояснил белорусский политик. Он заверил, что стоимость базируется на предложении Минска, а «что для белорусов, что для промышленности все будет стабильно и комфортно».

При этом Головченко считает, что интерес к цене на российский газ стал уже каким-то болезненным анахронизмом и выпячивать вопрос не надо.

О согласовании основных параметров цен на энергоресурсы для Минска заявил 19 декабря российский президент Владимир Путин. Он отметил, что обсудил в беседе с глазу на глаз с белорусским коллегой Александром Лукашенко основные вопросы, в том числе чувствительные, по ценообразованию в сфере энергетики.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, до разговора анонсировал, что президенты обсудят цены на газ во время личной встречи. При этом представитель Кремля подчеркнул, что в целом Белоруссия пользуется «абсолютно уникальными льготными условиями в плане газа».