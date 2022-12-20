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11:38, 20 декабря 2022Экономика

Цену на российский газ для Белоруссии впервые зафиксируют на три года

Белорусский премьер заявил, что цену на газ из России впервые зафиксируют на три года

Фото: David W Cerny / Reuters

Цену на российский газ для Белоруссии впервые зафиксируют на срок в три года, сообщил премьер-министр страны Роман Головченко. Его заявление цитирует Sputnik.

Решение принято для того, «чтобы была стабильность и мы могли в своих макроэкономических прогнозах исходить из конкретных цифр», пояснил белорусский политик. Он заверил, что стоимость базируется на предложении Минска, а «что для белорусов, что для промышленности все будет стабильно и комфортно».

При этом Головченко считает, что интерес к цене на российский газ стал уже каким-то болезненным анахронизмом и выпячивать вопрос не надо.

О согласовании основных параметров цен на энергоресурсы для Минска заявил 19 декабря российский президент Владимир Путин. Он отметил, что обсудил в беседе с глазу на глаз с белорусским коллегой Александром Лукашенко основные вопросы, в том числе чувствительные, по ценообразованию в сфере энергетики.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, до разговора анонсировал, что президенты обсудят цены на газ во время личной встречи. При этом представитель Кремля подчеркнул, что в целом Белоруссия пользуется «абсолютно уникальными льготными условиями в плане газа».

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Платон Щукин
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