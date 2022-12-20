Цену на российский газ для Белоруссии впервые зафиксируют на три года
Цену на российский газ для Белоруссии впервые зафиксируют на срок в три года, сообщил премьер-министр страны Роман Головченко. Его заявление цитирует Sputnik.
Решение принято для того, «чтобы была стабильность и мы могли в своих макроэкономических прогнозах исходить из конкретных цифр», пояснил белорусский политик. Он заверил, что стоимость базируется на предложении Минска, а «что для белорусов, что для промышленности все будет стабильно и комфортно».
При этом Головченко считает, что интерес к цене на российский газ стал уже каким-то болезненным анахронизмом и выпячивать вопрос не надо.
О согласовании основных параметров цен на энергоресурсы для Минска заявил 19 декабря российский президент Владимир Путин. Он отметил, что обсудил в беседе с глазу на глаз с белорусским коллегой Александром Лукашенко основные вопросы, в том числе чувствительные, по ценообразованию в сфере энергетики.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, до разговора анонсировал, что президенты обсудят цены на газ во время личной встречи. При этом представитель Кремля подчеркнул, что в целом Белоруссия пользуется «абсолютно уникальными льготными условиями в плане газа».