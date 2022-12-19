Лукашенко задаст вопросы по газу лично Путину

Песков сообщил, что Путин и Лукашенко обсудят газовые вопросы на личной встрече

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят цены на газ во время личной встречи, такой вопрос стоит на повестке дня. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Он напомнил, что на прошлой неделе Лукашенко выступил с публичной критикой, заявив о запаздывании по созданию единого газового рынка. Теперь, подчеркнул Песков, он сможет непосредственно объяснить, какой видит выход из сложившейся ситуации.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что в целом Белоруссия пользуется «абсолютно уникальными льготными условиями в плане газа». Что касается предположений, что Минску пойдут на уступки по газу в обмен на содействие в военном плане, то Песков предложил не обращать внимания на подобные «газетные утки».

В конце прошлой недели Лукашенко заявил, что создание общего газового рынка России и Белоруссии идет медленно, конкретные мероприятия не реализованы, все сроки уже сорваны.

Это заявление стало самым резким по теме за последние два года. До массовых протестов по поводу своего очередного переизбрания в 2020 году Лукашенко позволял себе резкую критику позиции России по ценам на газ для Белоруссии. В мае 2020-го он требовал ответа, почему Германия в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне покупает газ у России в два раза дешевле, чем Белоруссия.

В июне этого года стало известно, что Белоруссия задерживает платежи за газ, надеясь на пересмотр формулы ценообразования или падение курса российского рубля.