Лукашенко заявил о срыве программы по общему рынку газа с Россией

Лукашенко заявил о срыве сроков программы по созданию общего с Россией рынка газа

Создание общего газового рынка России и Белоруссии идет медленно, конкретные запланированные мероприятия не реализованы, причем все сроки уже прошли. Об этом на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Союзной программой по формированию объединенного рынка газа предусмотрены конкретные мероприятия и сроки, которые, к сожалению, по-моему, не реализованы. Они просто сорваны», — возмутился Лукашенко.

По его словам, от формирования цен на энергоресурсы напрямую зависит конкурентоспособность белорусской экономики. Причем значение имеет даже не низкая стоимость нефти и газа, а общие условия для предприятий двух стран.

Спор по ценам на газ между Москвой и Минском продолжается последние несколько лет. До массовых акций протеста в Белоруссии по итогам президентских выборов 2020 года Лукашенко использовал значительно более жесткую риторику, обвиняя Россию в том, что та в год 75-летия победы в Великой Отечественной войне продает газ в Германию в два раза дешевле, чем в соседнюю республику.

Позднее он начал комментировать тему осторожнее, однако проблема оставалась нерешенной. Так, в апреле 2022 года страны зафиксировали цену на газ в российских рублях до конца года. Но уже в июне Минск начал задерживать платежи, надеясь на пересмотр формулы ценообразования или падение курса российского рубля.