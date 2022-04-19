Россия и Белоруссия зафиксировали цену на газ в рублях до конца года

Россия и Белоруссия зафиксировали цену на газ в российских рублях до конца 2022 года

Белоруссия и Россия зафиксировали цену на газ в российских рублях до конца года. Об этом сообщил курирующий ТЭК белорусский вице-премьер Юрий Назаров, его слова приводит «Интерфакс».

По словам Назарова, Москва и Минск ушли от доллара в ценообразовании. «У нас подписано соглашение с ПАО "Газпром" о формировании цены. У нас внесены изменения в два межправсоглашения в части механизма ценообразования», — прокомментировал он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил переход на расчеты за российские энергоносители в рублях и подчеркнул, что давно этого требовал. «Нас не напрягают российские рубли. Я давно требовал, чтобы мы переходили на расчеты в российских рублях. Не нужны нам доллары и евро», — говорил Лукашенко.

Как отмечали в белорусском правительстве, стоимость импортируемого из России природного газа с 1 апреля стала выгоднее, чем было предусмотрено действовавшим до этого дня соглашением.

23 марта президент России Владимир Путин объявил о решении перевести на рубли оплату газа, поставляемого Россией в недружественные страны. В конце месяца он подписал соответствующий указ, из которого следовало, что иностранным покупателям придется завести счета в Газпромбанке, в том числе рублевый. Оплата должна будет поступать в зарубежной валюте, как было прописано в контрактах, а банк будет сам менять ее на рубли на Мосбирже. В Кремле при этом не стали раскрывать ситуацию с оплатой газа за рубли и сочли эту информацию неуместной.