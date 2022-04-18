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В Кремле не стали раскрывать ситуацию с оплатой газа за рубли

Пресс-секретарь Путина Песков не стал называть страны, принявшие условия России по газу

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

В Кремле не стали раскрывать ситуацию с оплатой газа за рубли и сочли эту информацию неуместной. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС. Он считает, что публиковать информацию о том, сколько стран согласились покупать российский газ за рубли, не стоит.

Песков указал, что вопросами оплаты газа занимаются профильные ведомства. «Уже говорилось, что оплата последует где-то в мае месяце за те поставки, которые начались после вступления в силу указа президента», — напомнил он.

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23 марта президент России Владимир Путин объявил о решении перевести на рубли оплату газа, поставляемого Россией в недружественные страны. В конце месяца он подписал соответствующий указ, из которого следовало, что иностранным покупателям придется завести счета в Газпромбанке, в том числе рублевый. Оплата должна будет поступать в зарубежной валюте, как было прописано в контрактах, а банк будет сам менять ее на рубли на Мосбирже.

В середине апреля Еврокомиссия постановила, что платежи за российский газ в рублях нарушат санкционный режим в отношении Москвы. О согласии платить за газ рублями заявляли власти Венгрии и Словакии.

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Платон Щукин
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