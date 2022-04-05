Белоруссия начала рассчитываться за газ в российских рублях

Правительство: Белоруссия с апреля будет рассчитываться за газ в российских рублях

С апреля Белоруссия в расчетах за газ переходит на российские рубли, сообщила пресс-служба белорусского правительства. Ее цитирует ТАСС.

«Беларусь с апреля в расчетах за газ переходит на российские рубли. Соответствующие документы подписали сегодня в Санкт-Петербурге Министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер», — указано в сообщении.

В правительстве добавили, что стоимость импортируемого из России природного газа «с 1 апреля стала выгоднее, чем было предусмотрено действовавшим до сегодняшнего дня соглашением». С учетом достигнутых договоренностей правительство пообещало снизить ценовую нагрузку на потребителей за потребляемое топливо.

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что переход на расчеты в рублях очень важен, так как означает отвязку от доллара — по его мнению, «абсолютно справедливо осуществлять расчеты в национальной валюте» России. Глава правительства ранее также заявлял, что у стран нет проблем с расчетами в торговле на фоне санкций Запада против ее финансово-банковской отрасли.

В конце марта президент России Владимир Путин подписал указ о новом порядке оплаты за поставки российского газа покупателями из недружественных стран. Теперь такие государства должны открывать счета в Газпромбанке и перечислять на них средства в иностранных валютах, на которые затем банк будет покупать рубли и переводить их на рублевые счета импортеров.