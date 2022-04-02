В Белоруссии заявили об отсутствии проблем в торговле с Россией

Премьер Белоруссии Головченко заявил, что у Минска нет проблем с расчетами в торговле с РФ

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил, что у страны нет проблем с расчетами в торговле с Россией на фоне санкций Запада против ее финансово-банковской отрасли. Слова политика приводит РИА Новости.

Головченко сообщил об отсутствии проблем у Минска с расчетами в торговле с Россией.

«Мы достаточно давно присоединилась к российской системе передачи финансовых сообщений — это прямой аналог SWIFT. Поэтому в расчетах с российскими партнерами мы не испытываем никаких проблем», — сообщил он.

Белорусский премьер добавил, что в течение января-февраля 2022 года экспорт Белоруссии в Россию вырос на четверть. В течение года страна планирует увеличить поставки в Россию минимум на 30 процентов по сравнению с 2021 годом. Головченко отметил, что сотрудничество Китаем также не вызывает трудностей.

«Есть где-то притирка… Мы продолжаем получать платежи в долларах, евро, юанях. В целом, все работает, предприятия получают деньги за поставленную продукцию, мы платим за комплектующие, за импорт. Трагизма никакого нет», — подчеркнул глава правительства.

Премьер отметил, что сейчас в мире происходит перестройка финансового порядка. Это время можно считать «периодом самоубийства доллара», считает он. Сложно спрогнозировать, какие последствия повлекут за собой «агрессивные и неоправданные действия со стороны США».

«Потрясения для мировой финансовой системы, которые были вызваны самим же Западом, будут серьезными. Кто от это выиграет? Страны, региональные, которые обладают крупными экономиками, такие как Россия, Индия, Бразилия, Китай. Это шанс для мира уйти от гегемонии доллара. На мой взгляд, США делают все для того, чтобы облегчить этот процесс перехода», — заключил Головченко.

23 марта президент России Владимир Путин решил в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли. По его словам, Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, включая доллар и евро.