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Стало известно о задержке Белоруссией платежей за российский газ

«Наша нива»: Белоруссия задерживает платежи за российский газ из-за курса рубля

Фото: Иван Руднев / РИА Новости

Белоруссия начала задерживать платежи за российский газ из-за невыгодного ей курса рубля. Об этом стало известно местному изданию «Наша нива».

Источники утверждают, что Белоруссия ждет ослабления рубля или изменения формулы цены для российского газа. «Минск не проводит платежи по текущему курсу: сделаешь один транш — и все остальные придется делать по условиям первого, такова политика "Газпрома". Пока торгуются», — сказал собеседник издания.

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Для белорусской стороны комфортный курс составляет 75-80 рублей за доллар, пишет «Наша нива». Страна перешла в расчетах за топливо на рубли в конце февраля.

Белорусское Министерство энергетики позже опровергло данную информацию, сказав, что она «не соответствует действительности». «С 1 апреля 2022 года расчеты за поставляемый в страну природный газ производятся в установленном порядке в российских рублях», — добавили там.

В январе этого года Белоруссия признала экстремистами издателей «Нашей нивы». Редакция «Нашей нивы» в июле 2021 года прекратила работу в Белоруссии из-за возросшего давления правоохранителей. Сотрудникам, находящимся в Белоруссии, предложили переехать и работать над возрождением издания из-за рубежа.

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Платон Щукин
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