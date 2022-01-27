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В Белоруссии признали экстремистами издателей «Нашей нивы»

КГБ Белоруссии внесло в список экстремистских формирований издательство «Сородичи»

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии признал экстремистским формированием частное издательское предприятие «Сородичи», выпускавшее газету «Наша нива». Об этом в своем Telegram-канале сообщает Министерство внутренних дел республики (МВД).

В список организаций, причастных к экстремистской деятельности, также внесли сайт «Наша нива», ее страницы в соцсетях и мессенджерах.

Редакция «Нашей нивы» в июле 2021 года прекратила работу в Белоруссии из-за возросшего давления правоохранителей. Сотрудникам, находящимся в Белоруссии, предложили переехать и работать над возрождением издания из-за рубежа.

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Ранее в Белоруссии признали экстремистским Telegram-канал правозащитного проекта «Весна» и все его аналоги в других соцсетях. В начале массовых протестов в 2020 году он стал главным источником информации о судьбе задержанных и арестованных.

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Алиса Реброва
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