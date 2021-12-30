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Главный правозащитный Telegram-канал в Белоруссии признали экстремистским

Telegram-канал правозащитного проекта «Весна» признали экстремистским в Белоруссии

Суд Железнодорожного района Гомеля признал экстремистским Telegram-канал правозащитного центра «Весна» и всего его аналоги в других социальных сетях. Сообщение об этом распространили активисты проекта.

Центр «Весна» появился в Белоруссии в 1996 году, но уже в 2003 году был ликвидирован как юридическое лицо. Причиной для ликвидации послужило участие правозащитников в наблюдении за президентскими выборами 2001 года, на которых победил Александр Лукашенко.

В начала массовых протестов в августе 2020 года центр стал главным источником информации о судьбе задержанных и арестованных. Активисты проекта предоставляли юридическую помощь пострадавшим, вели списки политических заключенных и статистику арестов.

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В этом же году большинство руководителей и волонтеров «Весны» были арестованы по уголовным делам о массовых беспорядках и уклонении от налогов. Оставшиеся на свободе уехали за рубеж и продолжают работать.

Ранее стало известно, что с момента повторного избрания Лукашенко на президентский пост в августе 2020 года из Белоруссии в Польшу на постоянное место жительства уехали как минимум 23 тысячи человек. Большинство из них запросило убежище по гуманитарным визам, еще часть переехала по программе эмиграции квалифицированных специалистов.

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Михаил Кириллов
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