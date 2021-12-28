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Названо число эмигрировавших в Польшу белорусов после избрания Лукашенко

Польская пограничная охрана: 23 тысячи белорусов эмигрировали в Польшу из-за репрессий

Фото: Reuters

Более 23 тысяч граждан Белоруссии эмигрировали в Польшу из-за репрессий, начавшихся в августе 2020 года после избрания Александра Лукашенко президентом страны. Об этом на своей странице в Twitter сообщила польская Пограничная охрана.

Речь идет о белорусах, въехавших на территорию страны после 18 августа 2020 года. Более 3400 из них напрямую обратились к властям за международной защитой, 12 тысяч приехали по гуманитарным визам. Еще 7600 человек воспользовались программой Poland.Business.Harbour, которая позволяет IT-специалистам получить вид на жительство в Польше по ускоренной процедуре.

«Эти люди подверглись репрессиям или являются оппозиционерами», — говорится в сообщении ведомства. Число белорусов, которые позже уехали из Польши в другие страны Евросоюза, не называется.

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В Белоруссии более полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020-го. Акции жестко подавлялись силовиками, были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Как минимум четыре человека погибли, сотни получили тюремные сроки за оппозиционную деятельность.

24 декабря 2021 года стало известно, что польский адвокат Томаш Вилинский подал судебный иск против Александра Лукашенко. Он обвинил политика в геноциде собственного народа и пообещал через Национальную прокуратуру Польши добиваться рассмотрения дела в Международном суде Гааги.

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Михаил Кириллов
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