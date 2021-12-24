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Лукашенко обвинили в геноциде и пригрозили судом

Польский адвокат подал иск против Лукашенко по обвинению в геноциде

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польский адвокат Томаш Вилинский подал иск против президента Белоруссии Александра Лукашенко по обвинению в геноциде белорусской оппозиции и мигрантах из стран Ближнего Востока и Африки. Об этом пишет польское издание WYDARZENIA w INTERIA.

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Адвокат пояснил, что 113 статья Уголовного кодекса Польши позволяет начать уголовное расследование в отношении иностранцев, находящихся за границей, если речь идет о правонарушениях, совершенных в непосредственной близости от польских границ.

Иск подан и по другим обвинениям, например, в преступлениях против человечности, государственном терроризме и дискриминации. Документы уже получили в Национальной прокуратуре Варшавы. По словам Вилинского, он также привел доказательства о совершении убийств по заказу властей Белоруссии. В дальнейшем адвокат пригрозил обратиться в Международный суд Гааги: по его словам, работа над новым иском уже началась.

Кроме того, по данным правозащитной организации Amnesty International, белорусские пограничники неоднократно применяли насилие по отношению к нелегальным мигрантам из стран Ближнего Востока и Африки, стремясь как можно скорее выдворить их на территорию Польши.

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Елизавета Наумова
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