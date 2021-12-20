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Правозащитники обвинили белорусских силовиков в издевательствах над мигрантами

Amnesty International: белорусские силовики избивали прикладами беженцев на границе с ЕС

Фото: Shutterstock

Белорусские пограничники неоднократно применяли насилие по отношению к нелегальным мигрантам из стран Ближнего Востока и Африки, стремясь как можно скорее выдворить их на территорию Польши. Об этом говорится в заявлении правозащитной организации Amnesty International, представители которой сумели пообщаться с 75 беженцами, застрявшими на границе двух государств летом-осенью текущего года.

По данным организации, нелегалы в Белоруссии столкнулись с «шокирующим» уровнем жестокости и издевательств. В частности, несколько беженцев рассказали, что военные угрожали спустить на них собак, если те откажутся двигаться в сторону границы с Евросоюзом (ЕС).

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«Солдаты бежали за нами, подгоняя тех, кто бежал недостаточно быстро, дубинками. Пройдя за нами около 200 метров, солдаты развернулись, оставив нас в буферной зоне посреди леса. Те, кого покусали собаки, истекали кровью», — рассказали мигранты. Другие из них обвинили пограничников в избиении прикладами, лишении пищи и воды, а также попытках отнять деньги и телефоны.

При этом, как подчеркивает Amnesty International, польские силовики также были уличены в жестокости по отношению к нелегалам. Она выражалась, по утверждению правозащитников, в систематических отказах пропускать беженцев на территорию ЕС, что поставило под угрозу их жизнь и здоровье. «Противоборствующие силы ведут грязную игру с человеческими жизнями», — заключили представители организации.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока стали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище. Власти европейских государств полагают, что Минск использует своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки нелегалов к границам ЕС, чтобы спровоцировать миграционный кризис и оказать политическое давление на Брюссель.

15 декабря стало известно, что несколько десятков нелегалов забросали камнями военный автомобиль с польскими пограничниками, когда тот проезжал мимо заграждений. Нападавшие в этот момент находились на территории Белоруссии. Как полагает Варшава, эту атаку могли спланировать белорусские силовики.

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Михаил Кириллов
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