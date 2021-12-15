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Мигранты забросали камнями военный автомобиль на границе Польши и Белоруссии

Нелегалы забросали военный автомобиль Польши камнями с территории Белоруссии

Мигранты, находящиеся на территории Белоруссии, забросали камнями военный автомобиль с польскими пограничниками, когда тот проезжал мимо заграждений. Об этом сообщает Министерство обороны Польши в Twitter.

Это произошло в районе города Мельник. Нелегалы атаковали машину, предположительно целясь в стекло, за которым сидел водитель. Об этом также свидетельствуют опубликованные Минобороны кадры.

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По словам представителей официальной Варшавы, атака произошла при помощи белорусских силовиков: последние якобы использовали лазеры, чтобы дезориентировать поляков. На кадрах из Twitter действительно можно увидеть зеленые лучи.

Миграционный кризис на границе Белоруссии и Евросоюза начался в конце мая. Большие группы нелегальных мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока стали штурмовать границы Литвы, Польши и Латвии в надежде получить убежище. Предполагается, что Минск использует своего национального туроператора «Центркурорт» для переправки мигрантов к границам ЕС и зарабатывает на этом. Западные страны считают, что решение об этом принял сам президент Белоруссии Александр Лукашенко, чтобы спровоцировать кризис.

После очередного обострения 16 ноября, когда часть беженцев попыталась прорваться на территорию Польши, поляки применили спецсредства. В результате инцидента пострадали военные, мигранты и журналисты. Затем Лукашенко дал указание разместить нелегалов в логистическом центре.

Елизавета Наумова
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