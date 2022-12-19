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23:15, 19 декабря 2022Экономика

Путин заявил о согласовании параметров цен на энергоресурсы из России для Минска

Путин заявил о согласовании параметров цен на энергоресурсы из России для Белоруссии
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин заявил, что на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко были согласованы основные параметры цен на российские энергоресурсы для Минска. Его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что обсудил в беседе с глазу на глаз с белорусским коллегой основные вопросы, в том числе чувствительные, по ценообразованию в сфере энергетики.

Путин добавил, что Россия поставляет нефть и газ в Белоруссию на «весьма выгодных, преференциальных условиях», что подтверждает привилегированный характер отношений между государствами и является значительной мерой поддержки.

Президент также указал, что Москва и Минск расширяют взаимодействие в сфере атомной энергетики, в том числе планируется завершить строительство второго энергоблока Белорусской атомной электростанции в 2023 году.

Ранее Путин прокомментировал, каким образом Москва отвечает на санкции, введенные против нее западными странами. Он заявил, что Россия и Белоруссия успешно им противостоят.

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Марина Совина
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