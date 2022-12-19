Президент Путин заявил, что Россия и Белоруссия эффективно противостоят санкциям

Президент России Владимир Путин прокомментировал, каким образом Москва отвечает на санкции, введенные против нее западными странами. Об этом он высказался по итогам переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает РИА Новости.

Путин оценил борьбу России и Белоруссии с санкциями и заявил, что страны успешно им противостоят.

«Сообща мы противостоим санкционному давлению со стороны недружественных государств, попыткам изолировать Россию и Белоруссию на глобальных рынках. Координируем шаги по минимизации влияния незаконных ограничительных мер на экономику наших стран. И делаем это достаточно уверенно и эффективно», — подчеркнул он.

Российский лидер добавил, что Москва и Минск вместе участвуют в формировании Союзного государства. Кроме того, они постепенно укрепляют экономическую интеграцию, направленную на обеспечение устойчивого хозяйственного роста и повышение уровня жизни.

Ранее Путин оценил российско-белорусские переговоры. По его словам, встреча прошла «очень результативно».

Путин прибыл в Минск 19 декабря. Целью его визита стали переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко. По его словам, встреча была обоснована невозможностью решения ряда вопросов правительствами двух стран без участия глав государств.