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17:21, 19 декабря 2022Бывший СССР

Лукашенко объяснил проведение встречи с Путиным

Лукашенко объяснил встречу с Путиным невозможностью решения ряда вопросов правительствами

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил проведение встречи с российским коллегой Владимиром Путиным невозможностью решения ряда вопросов правительствами двух стран без участия президентов.

19 декабря Владимир Путин впервые за три года прибыл в Минск на встречу с Александром Лукашенко. В рамках переговоров в узком составе также планируется участие глав министерств обороны России и Белоруссии.

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Варвара Кошечкина
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