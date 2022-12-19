Лукашенко объяснил проведение встречи с Путиным

Лукашенко объяснил встречу с Путиным невозможностью решения ряда вопросов правительствами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил проведение встречи с российским коллегой Владимиром Путиным невозможностью решения ряда вопросов правительствами двух стран без участия президентов.

19 декабря Владимир Путин впервые за три года прибыл в Минск на встречу с Александром Лукашенко. В рамках переговоров в узком составе также планируется участие глав министерств обороны России и Белоруссии.