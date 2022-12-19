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15:40, 19 декабря 2022Бывший СССР

Путин прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко

Президент России Путин впервые за три года приехал в Минск на переговоры с Лукашенко

Фото: The Kremlin Moscow / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин впервые за три года прибыл в Минск, где проведет переговоры с лидером Белоруссии Александром Лукашенко, передает РИА Новости. Помимо прочего главы государств обсудят региональную безопасность и коллективное реагирование на угрозы.

Переговоры начнутся с темы российско-белорусской интеграции. Ее настоящее и будущее будут обсуждать не только президенты, но и члены кабминов, министры и главы ведомств двух стран.

Далее пройдут переговоры Путина и Лукашенко в формате один на один, после чего лидеры государств, как ожидается, сделают заявления. В рамках переговоров в узком составе также планируется участия глав министерств обороны России и Белоруссии.

19 декабря завершились внезапные мероприятия по проверке вооруженных сил Белоруссии, они стартовали 13 декабря по поручению Лукашенко. Вскоре стало известно, что в Минск прибыл министр обороны России Сергей Шойгу.

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Василий Мека
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