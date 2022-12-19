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14:14, 19 декабря 2022Бывший СССР

Шойгу прибыл в Минск

Сергей Шойгу прибыл в Минск для участия в переговорах президентов Путина и Лукашенко

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Минск, где примет участие в переговорах президентов России и Белоруссии Владимира путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы белорусского Минобороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерия Ревенко.

Чиновник подтвердил прибытие Шойгу в Минск, однако других подробностей на этот счет не привел.

Переговоры Путина и Лукашенко состоятся в понедельник, 19 декабря в Минске в широком составе с участием председателей правительств и некоторых министров.

Затем главы государств продолжат переговоры в формате «один на один». Речь пойдет о вопросах торгово-экономического взаимодействия и совместных проектах в области импортозамещения и энергетики.

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Алевтина Запольская
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