Сергей Шойгу прибыл в Минск для участия в переговорах президентов Путина и Лукашенко

Министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Минск, где примет участие в переговорах президентов России и Белоруссии Владимира путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы белорусского Минобороны по вопросам международного военного сотрудничества Валерия Ревенко.

Чиновник подтвердил прибытие Шойгу в Минск, однако других подробностей на этот счет не привел.

Переговоры Путина и Лукашенко состоятся в понедельник, 19 декабря в Минске в широком составе с участием председателей правительств и некоторых министров.

Затем главы государств продолжат переговоры в формате «один на один». Речь пойдет о вопросах торгово-экономического взаимодействия и совместных проектах в области импортозамещения и энергетики.