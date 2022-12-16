Стало известно о скором визите Путина в Минск

Президент России Путин посетит Минск 19 декабря и встретится с Лукашенко

Президент России Владимир Путин посетит Минск в понедельник, 19 декабря, и встретится там со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает близкий к пресс-службе лидера Белоруссии Telegram-канал «Пул первого».

Как стало известно журналистам, в рамках визита у политиков запланирована беседа в широком составе с участием председателей правительств и некоторых министров. Она будет посвящена вопросам интеграции в рамках Союзного государства.

Затем Путин и Лукашенко продолжат переговоры в формате «один на один». Речь пойдет о вопросах торгово-экономического взаимодействия и совместных проектах в области импортозамещения и энергетики.

«Также [главы государств] уделят приоритетное внимание вопросам безопасности, обменяются мнениями о ситуации в регионе и мире, обсудят совместные меры реагирования на возникающие вызовы», — говорится в сообщении.

О возможной встрече Путина и Лукашенко в декабря ранее сообщал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он не называл точных дат, указывая, что мероприятие до конца не согласовано.