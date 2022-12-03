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16:31, 3 декабря 2022Россия

Песков прокомментировал грядущую встречу Путина и Лукашенко

Представитель Кремля Песков заявил, что встреча Путина с Лукашенко еще не согласована

Фото: Mikhail Metzel / Sputnik / Kremlin / Reuters

Грядущая встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пока не согласована. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, возможно проведение общего мероприятия. Когда оно будет согласовано, Кремль сообщит об этом.

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным в конце ноября, однако не назвал точной даты. По словам президента Белоруссии, между Москвой и Минском складываются проблемы, которые требуют обсуждения лидерами двух стран. Он уточнил, что речь идет об экономических вопросах.

2 декабря близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что встреча президентов запланирована на декабрь, однако тоже не назвал точную дату мероприятия. По данным канала, они договорились о встрече во время разговора по телефону. «Пул Первого» уточнил, что Путин и Лукашенко намерены обсудить «практические вопросы реализации союзного строительства и экономические вопросы».

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Сергей Истомин
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