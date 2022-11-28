Лукашенко анонсировал еще одну встречу с Путиным

Александр Лукашенко заявил, что скоро встретится с президентом России Владимиром Путиным

Между Москвой и Минском складываются проблемы, которые требуют обсуждения лидеров двух держав. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает РИА Новости.

По словам политика, речь идет об экономических вопросах, которые можно разрешить совместными усилиями. Он анонсировал скорую встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным на этот счет.

«Есть определенные торможения, к сожалению, бюрократические. Мы об этом поговорим, это касается в целом нашего сотрудничества с Россией. В ближайшее время встретимся с президентом России. Также обсудим эти вопросы», — сказал Лукашенко.

Он не назвал даты грядущей встречи, однако указал, что намерен обсудить проблемы, которые мешают импортозамещению. «Это самое главное для нас сейчас. Уже этот год показал, что мы справимся. Просто немного времени надо, но мы справимся», — добавил белорусский лидер.

Последний раз президенты России и Белоруссии встречались в Сочи 26 сентября. Главы государств обсудили экономические вопросы, работу в рамках строительства Союзного государства, а также совместные планы «в области химии, продовольствия, удобрений».