Названы темы переговоров Путина и Лукашенко

Путин на встрече с Лукашенко предложил обсудить экономику и ситуацию в регионе

Президент России Владимир Путин в ходе начавшейся в Сочи встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко предложил обсудить экономику и ситуацию в регионе. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщает РИА Новости.

«У нас все-таки достаточно большой объем проблем, которые мы должны обсудить, и мы с вами договорились увидеться отдельно здесь, в Сочи», — сказал Путин, напомнив, что ранее они встречались с Лукашенко в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходил в Самарканде 15-16 сентября.

Помимо этого, по словам Путина, они с Лукашенко планируют обсудить работу в рамках строительства Союзного Государства России и Белоруссии, а также совместные планы «в области химии, продовольствия, удобрений».

Ранее Лукашенко назвал себя и Путина националистами. «Если послушать меня, Путина, русских или белорусов — мы националисты», — отметил он, указав, что, по его мнению, националист — это «тот, кто радеет за свое, за суверенитет, за независимость, за свой язык, за свою культуру и прочее».