Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Названы темы переговоров Путина и Лукашенко

Путин на встрече с Лукашенко предложил обсудить экономику и ситуацию в регионе

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в ходе начавшейся в Сочи встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко предложил обсудить экономику и ситуацию в регионе. Об этом в понедельник, 26 сентября, сообщает РИА Новости.

«У нас все-таки достаточно большой объем проблем, которые мы должны обсудить, и мы с вами договорились увидеться отдельно здесь, в Сочи», — сказал Путин, напомнив, что ранее они встречались с Лукашенко в ходе саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходил в Самарканде 15-16 сентября.

Помимо этого, по словам Путина, они с Лукашенко планируют обсудить работу в рамках строительства Союзного Государства России и Белоруссии, а также совместные планы «в области химии, продовольствия, удобрений».

Ранее Лукашенко назвал себя и Путина националистами. «Если послушать меня, Путина, русских или белорусов — мы националисты», — отметил он, указав, что, по его мнению, националист — это «тот, кто радеет за свое, за суверенитет, за независимость, за свой язык, за свою культуру и прочее».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
В СКР рассказали о выросшем числе погибших при стрельбе в школе в Ижевске
Минобороны заявило о потере ВСУ более 120 бойцов под Харьковом
В Подмосковье подросток погиб при попытке перепрыгнуть собаку
Интернет Starlink появится в школьных автобусах
В Удмуртии объявили траур по погибшим при стрельбе в школе Ижевска
Стало известно о нацистской символике на одежде напавшего на школу в Ижевске
Мужчина несколько лет мочился на могилу бывшей жены
Лукашенко отказался терпеть унижения со стороны Запада
ВКС России уничтожили пункты «Иностранного легиона» в ДНР
Российский губернатор дал двое суток на возвращение незаконно мобилизованных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.