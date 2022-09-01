Президент Белоруссии Лукашенко назвал себя и Путина националистами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе открытого урока истории ответил на вопрос о значении слова денацификация. Трансляцию ведет телеканал АНТ на YouTube.

По его словам, сейчас часто слышат про национализм, нацизм и фашизм. «Если послушать меня, [президента России Владимира] Путина, русских или белорусов — мы националисты. Вот, [белорусский историк Игорь] Марзалюк, раньше был больше, сейчас — меньше. Сейчас уже я, наверное, в силу своего положения больше националист. Нормально, ребята. Националист — этот тот, кто радеет за свое, за суверенитет, за независимость, за свой язык, за свою культуру и прочее», — подчеркнул Лукашенко.

Белорусский лидер также объяснил, что нацисты при этом — националисты «худшей закваски», которые преувеличивают свою нацию, унижают, оскорбляют других. В качестве примера он назвал бывшего президента США Барака Обаму. «Мой хороший знакомый (...) Хорошие были с ним отношения, он был крайним националистом. Не могу сказать, что он был нацменом, нацистом, но допускал унижение нас и русских, помню с Путиным это обсуждали», — отметил он.

По мнению Лукашенко, крайняя форма проявления нацизма, когда в руки берут оружие, — фашизм. «А денацификация — это пресечение фашизма в будущем и нацизма в настоящем, к чему Украина подошла. А сейчас уже появились ростки поползновения фашизма на Украине», — заключил он.

Ранее Лукашенко заявил, что не считает жителей Украины «нациками», кроме правящей верхушки.