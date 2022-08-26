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Лукашенко высказался об отношении к украинцам

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что «никакие украинцы не "нацики"»

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не считает жителей Украины «нациками», кроме правящей верхушки. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Лично у меня сложилось очень хорошее и доброе отношение к украинцам. Будь то западные (западенцы, как их называют). Ничего в них плохого нет. Никакие они не "нацики". "Нацики" — это те, кто сверху, начиная от тех, кто курит, нюхает, пьет и потом вякает с экранов телевизоров. А люди хорошие. Это наши люди», — подчеркнул Лукашенко.

Президент также отметил, что его с Украиной связывает и личная история, заявив, что его предки были с Украины.

«Мои корни прапрапрадедов зарыты где-то между Черниговом и Киевом. Фамилия сама о себе говорит. Слава богу, что сохранил», — признался белорусский президент.

Ранее Лукашенко поздравил Украину с Днем независимости. Он пожелал жителям страны мирного неба, толерантности, мужества, а также силы и успехов в восстановлении достойной жизни. В ответ на его поздравление депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко пригрозил Лукашенко повешением.

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Татьяна Антоненко
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