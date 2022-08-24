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Лукашенко поздравил Украину с Днем независимости

Президент Белоруссии Лукашенко поздравил население Украины с Днем независимости

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил население Украины с Днем независимости. Текст с пожеланиями выложен на сайте главы государства.

«Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран», — заявил лидер страны, добавив, что Белоруссия и дальше выступит за сохранение согласия, а также развитие дружественных и взаимоуважительных контактов на всех уровнях.

Кроме того, Лукашенко пожелал жителям Украины мирного неба, толерантности, мужества, а также силы и успехов в восстановлении достойной жизни.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты планируют 24 августа анонсировать увеличение военной помощи Украине. Собеседники агентства рассказали, что жест будет приурочен ко Дню независимости Украины, который в стране отмечается в этот день.

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Анастасия Заикина
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