Лукашенко поздравил Украину с Днем независимости

Президент Белоруссии Лукашенко поздравил население Украины с Днем независимости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил население Украины с Днем независимости. Текст с пожеланиями выложен на сайте главы государства.

«Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран», — заявил лидер страны, добавив, что Белоруссия и дальше выступит за сохранение согласия, а также развитие дружественных и взаимоуважительных контактов на всех уровнях.

Кроме того, Лукашенко пожелал жителям Украины мирного неба, толерантности, мужества, а также силы и успехов в восстановлении достойной жизни.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты планируют 24 августа анонсировать увеличение военной помощи Украине. Собеседники агентства рассказали, что жест будет приурочен ко Дню независимости Украины, который в стране отмечается в этот день.