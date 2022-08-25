В Раде пригрозили Лукашенко повешением в ответ на поздравление

Депутат Рады Гончаренко пригрозил повесить Лукашенко в ответ на поздравление Украины

Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко грозит расправа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Гончаренко пригрозил Лукашенко повешением в ответ на поздравление Украины с Днем Независимости. «Лукашенко будет висеть на столбе в следующий украинский День Независимости», — написал он.

24 августа Лукашенко поздравил Украину с Днем независимости. Он пожелал жителям страны мирного неба, толерантности, мужества, а также силы и успехов в восстановлении достойной жизни. «Убежден, что сегодняшние противоречия не смогут разрушить многовековой фундамент искренних добрососедских отношений между народами двух стран», — подчеркнул белорусский лидер в своем праздничном обращении к украинцам.