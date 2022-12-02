Лукашенко и Путин договорились о встрече

Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились провести встречу в декабре

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин проведут встречу в декабре. Об этом политики договорились во время телефонного разговора, сообщает близкий к пресс-службе белорусского главы Telegram-канал «Пул Первого».

Уточняется, что президенты намерены встретиться «для обсуждения практических вопросов реализации союзного строительства и экономических вопросов».

Во время телефонного разговора они также обсудили повестку будущего саммита Евразийского экономического союза, а также важные вопросы двустороннего сотрудничества, касающиеся импортозамещения и реализации союзных программ. Отдельное внимание главы государств также уделили взаимодействию в гуманитарной сфере. В частности, Лукашенко и Путин договорились в течение года провести на базе Академии наук Конгресс молодых ученых России и Белоруссии.

В конце ноября белорусский президент анонсировал скорую встречу со своим российским коллегой. При этом он указал на требующие обсуждения проблемы между Москвой и Минском. По его словам, речь идет об экономических вопросах, которые можно разрешить совместными усилиями.