Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:59, 2 декабря 2022Бывший СССР

Лукашенко и Путин договорились о встрече

Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились провести встречу в декабре

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин проведут встречу в декабре. Об этом политики договорились во время телефонного разговора, сообщает близкий к пресс-службе белорусского главы Telegram-канал «Пул Первого».

Уточняется, что президенты намерены встретиться «для обсуждения практических вопросов реализации союзного строительства и экономических вопросов».

Во время телефонного разговора они также обсудили повестку будущего саммита Евразийского экономического союза, а также важные вопросы двустороннего сотрудничества, касающиеся импортозамещения и реализации союзных программ. Отдельное внимание главы государств также уделили взаимодействию в гуманитарной сфере. В частности, Лукашенко и Путин договорились в течение года провести на базе Академии наук Конгресс молодых ученых России и Белоруссии.

В конце ноября белорусский президент анонсировал скорую встречу со своим российским коллегой. При этом он указал на требующие обсуждения проблемы между Москвой и Минском. По его словам, речь идет об экономических вопросах, которые можно разрешить совместными усилиями.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Стало известно о готовящихся в ЕС переговорах о снижении потолка цен на газ
В московской квартире обнаружили тело мужчины в ванне с пакетом на голове
Россиянин полгода прожил с гнилой деревяшкой в носу
Россия обвинила США в подготовке химических провокаций на Украине
Российский лыжник высказался о зависти к футболистам
Минобороны заявило о перехвате 13 снарядов РСЗО «Ураган» и «Ольха» ВСУ
Минобороны рассказало подробности о взятии под контроль Курдюмовки в ДНР
Минобороны сообщило о срыве атаки ВСУ на купянском направлении
«Одноклассники» запустят уникальную акцию
Минобороны отчиталось об уничтожении двух украинских самолетов в ДНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.