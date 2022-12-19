Белоруссия завершила внезапную проверку боеготовности армии

Минобороны Белоруссии сообщило о завершении внезапной проверки вооруженных сил республики

Внезапные мероприятия по проверке вооруженных сил Белоруссии завершились, пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны страны.

Проверку поручил провести президент страны Александр Лукашенко, а непосредственно руководил ею секретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович.

Незапланированные испытания вооруженных сил Белоруссии начались 13 декабря. Войскам предстояло в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и обороны, а также возвести переправы через реки Неман и Березина.