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13:59, 19 декабря 2022Бывший СССР

Белоруссия завершила внезапную проверку боеготовности армии

Минобороны Белоруссии сообщило о завершении внезапной проверки вооруженных сил республики

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Внезапные мероприятия по проверке вооруженных сил Белоруссии завершились, пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны страны.

Проверку поручил провести президент страны Александр Лукашенко, а непосредственно руководил ею секретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович.

Незапланированные испытания вооруженных сил Белоруссии начались 13 декабря. Войскам предстояло в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и обороны, а также возвести переправы через реки Неман и Березина.

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Василий Мека
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