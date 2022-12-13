В Белоруссии началась внезапная проверка боеготовности армии

Минобороны Белоруссии сообщило о внезапной проверке боеготовности Вооруженных сил

В Белоруссии началась внезапная проверка боевой готовности Вооруженных сил республики. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны.

Отмечается, что внезапная проверка боеготовности армии началась по поручению главнокомандующего Вооруженными силами Белоруссии. президента Александра Лукашенко.

В рамках проверки войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, осуществить их инженерное оборудование, организовать охрану и обороны, а также возвести переправы через реки Неман и Березина.

В ведомстве предупредили, что военная техника и личный состав в этот период будут перемещаться по отдельным дорогам общего пользования, что приведет к временному ограничению движения.