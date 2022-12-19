Путин и Лукашенко начали переговоры в Минске

Президент России Путин и белорусский лидер Лукашенко начали переговоры в Минске

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко начали переговоры в Минске. Об этом сообщает ТАСС.

Первая часть встречи проходит при участии делегаций двух стран. С российской стороны присутствуют посол России в Белоруссии Борис Грызлов, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации Дмитрий Песков, вице-премьер Андрей Оверчук, министр обороны Сергей Шойгу, глава МИД Сергей Лавров, министр энергетики Николай Шульгинов, глава Федерально службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.

Далее Путин и Лукашенко продолжат общение в формате один на один. По окончании переговоров планируется совместное заявление.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко лично встретил российского лидера Владимира Путина в аэропорту Минска. У самолета Путина встретили девушки в национальных костюмах с цветами, а также с хлебом и солью. Сообщается, что во Дворец Независимости главы государств уехали на одном автомобиле Aurus.