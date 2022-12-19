Лукашенко встретил Путина в аэропорту Минска

Президент Лукашенко лично встретил главу РФ Путина в аэропорту Минска перед переговорами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично встретил российского лидера Владимира Путина в аэропорту Минска. Об этом сообщает близкий к пресс-службе Лукашенко Telegram-канал «Пул первого».

У самолета Путина встретили девушки в национальных костюмах с цветами, а также с хлебом и солью. Сообщается, что во Дворец Независимости главы государств уехали на одном автомобиле Aurus.

Ранее стало известно, что Путин прибыл в Минск, где проведет переговоры с Лукашенко. Лидеры намерены обсудить региональную безопасность и коллективное реагирование на угрозы.

Кроме того, в белорусскую столицу прибыл министр обороны России Сергей Шойгу, он также примет участие в переговорах.