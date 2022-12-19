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20:32, 19 декабря 2022Россия

Путин назвал результативными российско-белорусские переговоры

Президент России Путин назвал результативными российско-белорусские переговоры
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что российско-белорусские переговоры прошли результативно. Его слова приводит агентство БелТА.

«Мне кажется, что сегодняшняя встреча была очень результативной», — заявил российский лидер на встрече в узком составе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Путин подчеркнул, что государства сотрудничают в области сельского хозяйства, включая поставки сельхозпродуктов, а также вовлечены в промышленную кооперацию в различных областях, что является «очень важным». Лукашенко, в свою очередь, выразил надежду, что люди оценят принятые по итогам встречи решения.

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск 19 декабря. Целью визита стали переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко.

По словам белорусского президента, встреча была обоснована невозможностью решения ряда вопросов правительствами двух стран без участия глав государств.

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Варвара Кошечкина
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