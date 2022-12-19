Лукашенко подвел итоги переговоров с Путиным

Лукашенко понадеялся, что люди оценят принятые по итогам переговоров с Путиным решения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подвел итоги переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, выразив надежду, что люди оценят принятые по итогам встречи решения. Его цитирует «Белта».

«Только что по ходу мы подвели итог нашей работы в широком составе и обнаружили, что мы немножко отошли от правительственных вопросов. Но возместили наш долг и обсудили весь комплекс вопросов белорусско-российских отношений. Социально-экономических вопросов», — заявил Лукашенко.

Он также поблагодарил Путина за то, что тот нашел время для встречи. «Вечер уже. Зато все вопросы рассмотрели. Дальше будет легче. Спасибо большое. Я думаю, люди оценят наши решения, которые мы здесь приняли на сегодняшний день и на стратегию», — добавил белорусский лидер.

Ранее стало известно о завершении переговоров Путина и Лукашенко в широком составе в Минске. Встреча длилась два с половиной часа.