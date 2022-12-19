Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:27, 19 декабря 2022Бывший СССР

Лукашенко подвел итоги переговоров с Путиным

Лукашенко понадеялся, что люди оценят принятые по итогам переговоров с Путиным решения
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Пресс-служба Кремля / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подвел итоги переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, выразив надежду, что люди оценят принятые по итогам встречи решения. Его цитирует «Белта».

«Только что по ходу мы подвели итог нашей работы в широком составе и обнаружили, что мы немножко отошли от правительственных вопросов. Но возместили наш долг и обсудили весь комплекс вопросов белорусско-российских отношений. Социально-экономических вопросов», — заявил Лукашенко.

Он также поблагодарил Путина за то, что тот нашел время для встречи. «Вечер уже. Зато все вопросы рассмотрели. Дальше будет легче. Спасибо большое. Я думаю, люди оценят наши решения, которые мы здесь приняли на сегодняшний день и на стратегию», — добавил белорусский лидер.

Ранее стало известно о завершении переговоров Путина и Лукашенко в широком составе в Минске. Встреча длилась два с половиной часа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на решение ЕС установить потолок цен на газ
41-летний певец Крэйг Дэвид назвал причину отказа от романтических отношений
Бэйл попал в список худших футболистов чемпионата мира
Путин рассказал о поддержании контактов с лидерами других стран
Путин рассказал о невозможности удержаться от звонка лидеру Аргентины после ЧМ
Россия примет участие в расследовании нападения на главу Русского дома в ЦАР
Путин поддержал идею подготовки самолетов с ядерными боезарядами в Белоруссии
Курьер разозлилась на клиента и откусила ему палец
Путин оценил борьбу России и Белоруссии с санкциями
Медведев призвал Британию вернуть Фолклендские острова Аргентине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.