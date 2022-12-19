Переговоры Путина и Лукашенко в расширенном составе завершились

В Минске завершились переговоры Путина и Лукашенко в расширенном составе

В Минске завершились переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в расширенном составе. Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул первого».

Сообщается, что встреча продолжалась 2 часа 35 минут.

Президент России Владимир Путин прибыл в Минск 19 декабря. Целью визита стали переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко.

По словам белорусского президента, встреча была обоснована невозможностью решения ряда вопросов правительствами двух стран без участия глав государств.