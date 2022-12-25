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13:02, 25 декабря 2022Бывший СССР

Лукашенко вылетел в Санкт-Петербург на неформальный саммит глав СНГ

Александр Лукашенко вылетел в Санкт-Петербург на неформальный саммит глав стран СНГ

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Санкт-Петербург. Об этом сообщается в Telegram-канале «Пул Первого».

В рамках визита глава государства примет участие в неформальном саммите президентов стран СНГ.

24 декабря сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию. В ходе поездки глава государства посетил Центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина, где ознакомился с работой центра, системой отбора и подготовки космонавтов, а также обсудил перспективы сотрудничества России и Белоруссии в космической сфере.

Также сообщалось, что во время визита в центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина Лукашенко подарил гендиректору «Роскосмоса» Юрию Борисову свежеиспеченный хлеб и сало. Белорусский лидер подчеркнул, что это любимое сало министра обороны России Сергея Шойгу.

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Анастасия Астахова
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